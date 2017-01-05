Поварницын занял третье место в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянин Александр Поварницын занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Мартелле. Победителем стал норвежец Андреас Дало Варнес. Второе место занял австриец Николаус Ляйтингер.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Вернес (Норвегия) - 25.45,0 (2 шт. круга)
2. Н. Ляйтингер (Австрия) - отставание 9.6 (0)
3. ПОВАРНИЦЫН (Россия) - 33.3 (1)
4. ЛОГИНОВ (Россия) - 37.3 (3)
5. Л. Вегер (Австрия) - 38.1 (3)
6. Скьелвик (Норвегия) - 43.2 (3)...
19. ВОЛКОВ (Россия) - 1.29,0 (5)...
21. МАХАМБЕТОВ (Россия) - 1.31,9
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/ratings/