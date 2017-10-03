Пострадавшая в аварии Медведцева выписана из больницы

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, в середине сентября пострадавшая в результате ДТП, выписана из больницы. Об этом сообщил муж спортсменки, олимпийский чемпион Валерий Медведцев.

– Да, Ольга выписана из больницы, все хорошо, – приводит "Р-Спорт" слова Медведцева.

Напомним, что Медведцева пострадала в результате ДТП в Красноярском крае 16 сентября. Она получила черепно-мозговую травму после попадания в лобовое стекло болта от встречной машины. После этого она перенесла операцию. В автомобиле, за рулем которого была Медведцева, также находились Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, которые не пострадали.