Польховский подаст в суд на Тихонова

Валерий Польховский, которого новое руководство Союза биатлонистов России (СБР) рассматривало в качестве кандидата на пост старшего тренера женской сборной России, намерен подать в суд за клевету на четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Польховский считался главным кандидатом на пост старшего тренера женской команды, однако в субботу президент СБР Владимир Драчев сообщил, что окончательный выбор правление организации сделало в пользу Виталия Норицына. Противником приглашения Польховского был как раз Тихонов, который заявил о причастности специалиста к допинговому скандалу в сборной России в 2008 году.

– Буду подавать иск в связи с его высказываниями, пора за них ответить публично перед биатлонной семьей, – цитирует ТАСС Польховского. – Я стараюсь дорожить своей репутацией, и в нынешней ситуации терпение достигло точки кипения, пора тушить. Надо очистить свое имя. И речь не только о его словах о 2008 годе, но и о других оскорблениях, которые продолжаются на протяжении многих лет.

Зачем устраивать перепалку в прессе, если есть другие средства и методы. Когда подам иск? Сейчас займемся этим вопросом, но могу отметить, что деньги не главное. Главное – выяснить, кто прав в этой ситуации. Мне мое имя дороже.

Польховский на протяжении нескольких лет руководил женской сборной России по биатлону, в сезоне-2011/12 он возглавлял сборную России по биатлону. В сезоне-2015/16 Польховский был тренером-консультантом сборной Казахстана, а в мае 2017 года был назначен на пост главного тренера.