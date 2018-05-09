Олле Далин: "Не хочу задаваться вопросом о том, вернутся ли Бессеберг и Реш в IBU"

Вице-президент IBU Олле Далин отказался комментировать возможное возвращение в организацию Андерса Бессеберга и Николь Реш. Они временно оставили свои посты в IBU на время расследования возможных махинаций с допингом в организации.

– Эксперты должны изучить антидопинговую работу IBU, – цитирует NRK Далина. – Это независимая проверка. И это – правильный шаг. Мы должны дать посмотреть на организацию со стороны. Нужно убедиться в чистоте работы антидопинговой системы. Не хочу рассуждать на эту тему. Проверка будет проходить несколько недель. Это важнейший приоритет.

У Бессеберга и Реш временное отстранение. Я не хочу задаваться вопросом о том, вернутся ли они. Ведь речь о новом составе организации. Мы должны все обсудить с теми, кого это коснулось. Это хороший момент, чтобы провести переоценку всего.