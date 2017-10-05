Ольга Медведцева: "Когда болт пробил лобовое стекло и ударил мне в голову, я отключилась"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, которая в середине сентября пострадала в ДТП и перенесла сложную операцию, рассказала о своем самочувствии и дальнейших планах.

– Все рекомендации врачей свелись лишь к тому, чтобы я воздержалась от совсем уж экстремальных нагрузок, – цитирует "Р-Спорт" Медведцеву. – Месяца два – никакого спорта.

- То есть спорт в какой-то мере в вашей жизни присутствовал?

​– Конечно. Я достаточно активно занималась, чтобы держать себя в форме, ходила в зал, похудела с 72 до 61 килограмма, причем именно за счет физических нагрузок. Даже шутила, что к декабрю вполне могу при необходимости заменить кого-нибудь в сборной. Собственно, и авария-то произошла, когда мы ехали из Бородино, где проводился турнир моего имени.

– Саму аварию вы помните?

– Когда болт пробил лобовое стекло и ударил мне в голову, я отключилась, но всего на какие-то секунды. Не помню, как машину вынесло на встречку, но крик Маши Байдиной "Держи руль!" запомнила очень хорошо. Когда машина уже съехала в кювет, я даже сумела затормозить – помню этот момент. И только потом почувствовала, что голову заливает кровью.

– Вам, на самом деле, очень повезло в том, что удар пришелся по касательной.

– Это точно. Повезло и в том, что не пришлось ждать приезда скорой на месте аварии – возле нас остановился проезжавший мимо водитель, он же забинтовал мне голову и отвез в ближайший травмпункт. Повреждение оказалось достаточно серьезным, хотя поначалу я совершенно не предполагала, что окажусь на операционном столе. После операции еще сутки была в полудреме, но помню, что придя в себя, первым делом попросила телефон – позвонить мужу и сказать, что я в полном порядке. Хирург, который меня оперировал, посчитал необходимым удалить часть кости и сказал, что понадобится еще одна небольшая операция, но не раньше февраля.