Надежда Скардино: "В ноябре погоняемся с Домрачевой"

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино отметила, что ожидает возвращение в команду Дарьи Домрачевой в ноябре. Трехкратная олимпийская чемпионка в следующем месяце должна приступить к первым тренировкам после рождения ребенка.

- С Дашей мы все это время поддерживали связь, - приводит Sputnik слова Скардино. - С нетерпением ждем ее обратно в команду. Думаю, что ее планы по возвращению в строй не претерпят корректировки. Уже в ноябре на сборе в норвежском Шушене должны с ней увидеться. Пообщаемся! Причем не только как подруги. Погоняемся на тренировках как спортсменки!