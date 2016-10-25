01:43 | БИАТЛОН

Надежда Скардино: "В ноябре погоняемся с Домрачевой"

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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино отметила, что ожидает возвращение в команду Дарьи Домрачевой в ноябре. Трехкратная олимпийская чемпионка в следующем месяце должна приступить к первым тренировкам после рождения ребенка.

- С Дашей мы все это время поддерживали связь, - приводит Sputnik слова Скардино. - С нетерпением ждем ее обратно в команду. Думаю, что ее планы по возвращению в строй не претерпят корректировки. Уже в ноябре на сборе в норвежском Шушене должны с ней увидеться. Пообщаемся! Причем не только как подруги. Погоняемся на тренировках как спортсменки!

Дополнительная информация

http://sputnik.by/sport/20161024/1025759351/skardino-pogonyaemsya-s-domrachevoj-v-noyabre.html

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