Мартен Фуркад: "Уже привык, что меня обвиняют в применении допинга"

Опубликованы фрагменты книги французского биатлониста Мартена Фуркада. Он рассказал, как реагирует на обвинения в применении допинга.

- Я никогда не сдаюсь. К сожалению, я знаю, что наши достижения будут регулярно подвергаться сомнениям, - цитирует француза норвежское издание Dagbladet. - Когда моя карьера закончится, я могу подумать о том, чтобы использовать свой опыт и мои отношения в борьбе с допингом. Со временем я научился жить с подозрениями. Привык, что другие не хотят мне верить, хотя я всегда рассказывал, что достиг всего благодаря упорным тренировкам. Но мне не верят. Зайдите на любой спортивный форум после гонки и почитайте, что обо мне пишут эти смелые анонимы. Я не смог бы жить, если бы все мои достижения были основаны на обмане, на каких-то вспомогательных средствах. Я не смог бы смотреть людям в глаза, если бы они узнали, что я не тот Мартен Фуркад, которого они знают.

30-летний француз - пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, семикратный победитель Кубка мира.