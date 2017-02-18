Мартен Фуркад: "Шипулина догнать было невозможно"

Француз Мартен Фуркад после эстафеты на чемпионате мира отметил, что догнать россиянина Антона Шипулина на заключительном этапе было невозможно. Сборная России выиграла эстафету 4х7,5 км, а команда Франции заняла второе место.
- Сегодня для меня было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно, - цитирует ТАСС Фуркада.
streletc1783
Slim Taller Страшно что у тебя жопа вместо головы!
20:24
dimas1
да клал хитрющий франзуцик на свою сборную, силы поберег, завтра опять масстарт в одну калитку сделает
19:58
Slim Taller
Сегодня допинговый выиграл.а потом результаты аннулируют.Так что ничего страшного.
19:57
сабзеро
Как проиграл так сразу начал лепить гнилые отмазки. Мол, не в форме.
19:54
П_о_в_а_р
Я не в лучшей форме --------------------------- Я борюсь против допинга, поэтому свои пилюльки, разрешённые ВАДой, оставил дома... от греха. А то русские хакеры и фсио такое.
19:45
maximalist
А если все-таки Фуркад так извинился за микст, а немцы дали австрийцам выиграть хоть одну медаль по свойски...
19:38
shu111
Разбитая трасса. У Антона явное преимущество в физике. А выносливый гемохроматоз на 2.5км не успел дать выигрыш. Вот что подсказывает мой крепкий задний ум.
19:37
kalmah
да да да, плохому танцору и тд, честно та признайся хоть раз, что ходом проиграл
19:33