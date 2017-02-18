Мартен Фуркад: "Шипулина догнать было невозможно"

Француз Мартен Фуркад после эстафеты на чемпионате мира отметил, что догнать россиянина Антона Шипулина на заключительном этапе было невозможно. Сборная России выиграла эстафету 4х7,5 км, а команда Франции заняла второе место.

- Сегодня для меня было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно, - цитирует ТАСС Фуркада.