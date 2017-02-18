19:20 | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Шипулина догнать было невозможно"

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Француз Мартен Фуркад после эстафеты на чемпионате мира отметил, что догнать россиянина Антона Шипулина на заключительном этапе было невозможно. Сборная России выиграла эстафету 4х7,5 км, а команда Франции заняла второе место.

- Сегодня для меня было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно, - цитирует ТАСС Фуркада.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035500

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КОММЕНТАРИИ (8)
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streletc1783

Slim Taller Страшно что у тебя жопа вместо головы!

20:24

dimas1

да клал хитрющий франзуцик на свою сборную, силы поберег, завтра опять масстарт в одну калитку сделает

19:58

Slim Taller

Сегодня допинговый выиграл.а потом результаты аннулируют.Так что ничего страшного.

19:57

сабзеро

Как проиграл так сразу начал лепить гнилые отмазки. Мол, не в форме.

19:54

П_о_в_а_р

Я не в лучшей форме --------------------------- Я борюсь против допинга, поэтому свои пилюльки, разрешённые ВАДой, оставил дома... от греха. А то русские хакеры и фсио такое.

19:45

maximalist

А если все-таки Фуркад так извинился за микст, а немцы дали австрийцам выиграть хоть одну медаль по свойски...

19:38

shu111

Разбитая трасса. У Антона явное преимущество в физике. А выносливый гемохроматоз на 2.5км не успел дать выигрыш. Вот что подсказывает мой крепкий задний ум.

19:37

kalmah

да да да, плохому танцору и тд, честно та признайся хоть раз, что ходом проиграл

19:33

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