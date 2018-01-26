Малышко – о решениях МОК: "Сбывается самое страшное из того, о чем мы думали"

Российский биатлонист Дмитрий Малышко после спринта на чемпионате Европы подчеркнул, что ему было комфортно стрелять. Спортсмен отметил, что отдал все силы на последнем круге.

– Стрелялось комфортно. Высота, пульс колотит, поэтому габариты не проходят. Расстроен немного, – сказал Малышко во флэш-интервью. – Участников много, поэтому нужно было работать на ноль.

После болезни переживал за форму. Ход был хороший, но не было ориентира на первом круге. Настрелял лежа, нужно было взять себя в руки. Потом нормально стоя отстрелял. Решил потерпеть и отдать силы на последнем круге.

Как себя чувствуют российские спортсмены? Не удивлен ни одному решение, которые были приняты за последний год. Сбывается самое страшное из того, о чем мы думали. Настроение мое не изменилось. Я настраивался на хорошую работу здесь и сделал все, чтобы сделать это.