Малышко будет тренироваться отдельно под руководством Хованцева

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко сообщил, что к следующему сезону будет готовиться в компании с Алексеем Слеповым под руководством Анатолия Хованцева. В прошлом сезоне он принял участие в шести этапах Кубка мира из десяти. Лучший результат - шестое место в спринте Рупольдинга.

- Я буду тренироваться в отдельной группе с Алексеем Слеповым, - заявил Малышко в эфире "СТВ". - Тренером будет Анатолий Хованцев. Он подготовил огромное количество именитых спортсменов. Таких, как Владимир Драчев или Екатерина Юрлова. У него есть опыт работы со сборным. Так что есть все шансы подготовиться к сезону хорошо.