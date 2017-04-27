Максим Цветков: "Не удалось нормально завершить сезон из-за гайморита"

Чемпион мира-2017 в эстафете Максим Цветков выразил сожаление, что не смог достойно завершить предолимпийский сезон. По словам биатлониста, заключительный этап Кубка мира в Холменколлене и чемпионат России в Увате он был вынужден пропустить из-за болезни.

– Сезон закончился 20 марта. Но я заболел еще на предпоследнем этапе Кубка мира в Контиолахти. Поэтому не поехал ни в Холменколлен на заключительный этап, ни на чемпионат России в Увате. Все это время лечился – очень тяжело прошел этот период. Я болел 20 дней, у меня был гайморит. Не удалось нормально завершить сезон. Я ведь и два своих последних мартовских этапа Кубка мира прошел не в самом лучшем состоянии, – сказал Цветков в интервью "Известиям".

В активе 25-летнего биатлониста в сезоне-2017/18 серебро в гонке преследования на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде и два подиума в эстафете, не считая победы на чемпионате мира.