Российский биатлонист Максим Цветков, который стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира, отметил: трасса в Эстерсунде всегда с подвохом, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Цветков проиграл только своему соотечественнику Антону Бабикову.

– Заходя на заключительный рубеж, вы уже знали, что у Мартена Фуркада случились еще два промаха?

– Знал, но не могу сказать, что меня это как-то заставило задергаться. Работал, как обычно. Вообще сегодня рабочая гонка получилась. Лежа я стрелял достаточно быстро, уходил со стрельбища быстрее ребят, которые приходили туда раньше меня. Немного беспокоило, что по трассе не очень хорошо шел – не своим ходом. Попробовал идти быстрее, но стало сводить ноги. До приезда в Эстерсунд таких проблем вообще не было.

– Шли вы на максимуме, или на каких-то участках экономили силы?

– Первые два круга держался за чужими спинами и специально не выходил вперед – не видел смысла. За спиной работать намного легче. Не тратится столько сил.

– Вы ведь уже неоднократно бегали в Эстерсунде?

– Да, но не сказать, чтобы особенно удачно. Здесь тяжело. Не скажу, что это мой любимый этап, скорее – один из нелюбимых.

– Угнетает климат?

– В большей степени – еда. Все очень невкусное. И трасса здесь всегда с подвохом: либо снега нет, либо лед сплошной. Мы ведь приезжаем обычно в Европу после сборов в Тюмени, покатавшись на хорошем снегу, привыкнув к нему. Трассы там всегда прекрасно подготовлены. Наверное, поэтому и не получается сразу показать результат, приезжая в Эстерсунд.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было