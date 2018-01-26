Логинов занял второе место в спринте на чемпионате Европы, победил Расторгуев

Биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев занял первое место в спринте на чемпионате Европы. 5 секунд ему уступил россиянин Александр Логинов.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Расторгуев (Латвия) - 24.03,0 (1 шт. круг)
2. ЛОГИНОВ (Россия) - отставание 5,5 (1)
3. Анев (Болгария) - 24,5 (0)
4. Богетвейт (Норвегия) - 31,7 (0)
5. А. Прима (Украина) - 38,6 (0)
6. Кристиансен (Норвегия) - 44,3 (0)…
19. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.19,2 (3)…
21. МАЛЫШКО (Россия) - 1.21,4 (2)
22. ПАЩЕНКО (Россия) - 1.23,4 (2)…
25. ШОПИН (Россия) - 1.28,2…
51. ЛАТЫПОВ (Россия) - 2.12,3 (3)
Zlon
Кому нужен этот ЧЕ вообще? Разве что призовые заработать...титул вообще не котируется(как победить на этапе ИБУ)
19:48
FINIX
Неужели в Норвегии есть неастматики?
16:03
Andrei iz Rossia
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср----раздался голос из помойки))
14:51
Rutina
повезло Расторгуеву,что его Гараничев тянул.
14:51
Rutina
Молодец,Саша!Уделал всех козлов из скандинавии,фрицландии,лягушатников,и тому подобных!Так держать!!!
14:49
shpasic
Прибалтийский супер--ветеран даже с промахом уделал братишку болезного француза))
14:35
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Прибалтийский супер--ветеран уделал вечного допингёра--неудачника!!!!
14:29