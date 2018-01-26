Логинов занял второе место в спринте на чемпионате Европы, победил Расторгуев

Биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев занял первое место в спринте на чемпионате Европы. 5 секунд ему уступил россиянин Александр Логинов.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Расторгуев (Латвия) - 24.03,0 (1 шт. круг)

2. ЛОГИНОВ (Россия) - отставание 5,5 (1)

3. Анев (Болгария) - 24,5 (0)

4. Богетвейт (Норвегия) - 31,7 (0)

5. А. Прима (Украина) - 38,6 (0)

6. Кристиансен (Норвегия) - 44,3 (0)…

19. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.19,2 (3)…

21. МАЛЫШКО (Россия) - 1.21,4 (2)

22. ПАЩЕНКО (Россия) - 1.23,4 (2)…

25. ШОПИН (Россия) - 1.28,2…

51. ЛАТЫПОВ (Россия) - 2.12,3 (3)

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