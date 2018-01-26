14:23 | Биатлон

Логинов занял второе место в спринте на чемпионате Европы, победил Расторгуев

Александр ЛОГИНОВ. Фото СБР
Александр ЛОГИНОВ. Фото СБР
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Биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев занял первое место в спринте на чемпионате Европы. 5 секунд ему уступил россиянин Александр Логинов

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Расторгуев (Латвия) - 24.03,0 (1 шт. круг)

2. ЛОГИНОВ (Россия) - отставание 5,5 (1)

3. Анев (Болгария) - 24,5 (0)

4. Богетвейт (Норвегия) - 31,7 (0)

5. А. Прима (Украина) - 38,6 (0)

6. Кристиансен (Норвегия) - 44,3 (0)…

19. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.19,2 (3)…

21. МАЛЫШКО (Россия) - 1.21,4 (2)

22. ПАЩЕНКО (Россия) - 1.23,4 (2)…

25. ШОПИН (Россия) - 1.28,2…

51. ЛАТЫПОВ (Россия) - 2.12,3 (3)

Чемпионат Европы. Мужской спринт. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Zlon

Кому нужен этот ЧЕ вообще? Разве что призовые заработать...титул вообще не котируется(как победить на этапе ИБУ)

19:48

FINIX

Неужели в Норвегии есть неастматики?

16:03

Andrei iz Rossia

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср----раздался голос из помойки))

14:51

Rutina

повезло Расторгуеву,что его Гараничев тянул.

14:51

Rutina

Молодец,Саша!Уделал всех козлов из скандинавии,фрицландии,лягушатников,и тому подобных!Так держать!!!

14:49

shpasic

Прибалтийский супер--ветеран даже с промахом уделал братишку болезного француза))

14:35

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Прибалтийский супер--ветеран уделал вечного допингёра--неудачника!!!!

14:29