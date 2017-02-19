Леонид Гурьев: "Ожидаемых медалей на чемпионате мира не увидели"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев поделился впечатлениями от выступления российской команды на завершившемся чемпионате мира по биатлону.

– Цельная команда у нас собралась только на чемпионате мира, а до этого спортсмены работали в каких-то группах: Андрея Крючкова, Рико Гросса, Андрея Падина еще кого-то. Старых вообще готовилась к соревнованиям отдельно от всех, как и Логинов. А группа должна быть одна. Чья методика в итоге победила? Получается, что ничья, потому что ожидаемых медалей мы не увидели. Конечно, мужская эстафета всех порадовала. После нее думали, что и в масс-стартах получится что-то завоевать. Не сложилось. У мужчин вновь деревянная медаль.

– Кроме Шипулина никто не оправдал ожиданий?

– Могу говорить только о Старых, потому что три года видел ее подготовку и контролировал. Три года человек не соревновался, но она обыграла почти все женскую команду России. Ее главной задачей было попасть на чемпионат Европы и закрепиться в сборной. Она эту задачу выполнила. Мне жаль, что она не выступала в смешенной эстафете.

Если говорить в целом, мы недорабатываем в стрелковой части, где-то в функциональной. А если нет кондиций – не будет и хорошей стрельбы. Это взаимосвязано. Особенно трудно пришлось нашей команде, когда не было ката на трассе. Именно в таких условиях проверяется функциональная часть подготовки. Если спортсмен начинает напрягаться и ката у него нет – дело в физических кондициях. При этом на огневом рубеже пульсовые режимы такие, что и со стрельбой наши не справлялись. Надо было проводить хорошую объемную работу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)