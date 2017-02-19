Леонид Гурьев: "Ожидаемых медалей на чемпионате мира не увидели"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев поделился впечатлениями от выступления российской команды на завершившемся чемпионате мира по биатлону.
– Цельная команда у нас собралась только на чемпионате мира, а до этого спортсмены работали в каких-то группах: Андрея Крючкова, Рико Гросса, Андрея Падина еще кого-то. Старых вообще готовилась к соревнованиям отдельно от всех, как и Логинов. А группа должна быть одна. Чья методика в итоге победила? Получается, что ничья, потому что ожидаемых медалей мы не увидели. Конечно, мужская эстафета всех порадовала. После нее думали, что и в масс-стартах получится что-то завоевать. Не сложилось. У мужчин вновь деревянная медаль.
– Кроме Шипулина никто не оправдал ожиданий?
– Могу говорить только о Старых, потому что три года видел ее подготовку и контролировал. Три года человек не соревновался, но она обыграла почти все женскую команду России. Ее главной задачей было попасть на чемпионат Европы и закрепиться в сборной. Она эту задачу выполнила. Мне жаль, что она не выступала в смешенной эстафете.
Если говорить в целом, мы недорабатываем в стрелковой части, где-то в функциональной. А если нет кондиций – не будет и хорошей стрельбы. Это взаимосвязано. Особенно трудно пришлось нашей команде, когда не было ката на трассе. Именно в таких условиях проверяется функциональная часть подготовки. Если спортсмен начинает напрягаться и ката у него нет – дело в физических кондициях. При этом на огневом рубеже пульсовые режимы такие, что и со стрельбой наши не справлялись. Надо было проводить хорошую объемную работу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
marksan
Смешно читать подобное выступление ТРЕНЕРА женской сборной! Ты за что, сц..., зарплату получал? Или опять девочек по попе гладил?
18:55