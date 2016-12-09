Лаура Дальмайер: "В победу не верила до последнего"

Победительница спринта на втором этапе Кубка мира в Поклюке Лаура Дальмайер, сохранившая лидерство в общем зачете, рассказала, что ей очень нравится в Словении, сообщает официальный сайт IBU.

"Мне нравится в Поклюке благодаря потрясающему озеру Блед. Оно очень красивое. И погода здесь всегда замечательная. Проблем с высотой не испытываю благодаря Альпам, – сказала Дальмайер на пресс-конференции. – Я до конца не была уверена в своей победе. Ряд очень сильных спортсменок стартовали в последних номерах, и я не поверила в победу, пока последняя из них не пересекла финишную черту".