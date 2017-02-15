Лаура Дальмайер: "У меня просто нет слов"

Немка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, подчеркнула, что после гонки у нее было высокое давление. Отметим, что это золото стало для немки уже третьим на нынешнем чемпионате мира.

– Это просто гигантское достижение, у меня просто даже нет слов, – приводит Sport 1 слова Дальмайер. – Я полностью удовлетворена. Но как же здорово снова оказаться на верхней ступени пьедестала.

На пресс-конференцию я чуть опоздала из-за высокого давления. Если бы у меня сейчас было желание, я бы пошла в кровать и закрыла глаза.