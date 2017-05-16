Королькевича не уведомили о назначении Коновалова в женскую сборную России

Специалист Владимир Королькевич заявил, что его никто не проинфомировал о назначении Сергея Коновалова на пост наставника женской сборной России. Ранее сообщалось, что Королькевич является основным претендентом на должность, но от его кандидатуры решено было отказаться. О том, что сборную возглавит Коновалов, стало известно сегодня.

- Меня никто в известность о таком решении не ставил. Была договоренность с Кравцовым, что на этой неделе мы еще раз обговорим вариант сотрудничества, но, видимо, решили иначе, - цитирует ТАСС Королькевича.