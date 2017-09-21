Клячин - победитель индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону, Шипулин - 16-й

Сергей Клячин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Он преодолел дистанцию за 46.57,6, допустив один промах.

Второе место занял Алексей Волков, уступивший больше минуты, при этом не допустив ни одного промаха. Тройку лучших замкнул Матвей Елисеев, на счету которого три неточных выстрела.

Антон Шипулин финишировал 16-м, отстав более чем на четыре минуты и промахнувшись четыре раза.

Напомним, что Александр Логинов упал на дистанции и получил серьезную травму ноги.

Чемпионат России по летнему биатлону

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Сергей Клячин (Пермский край) – 46.57,6 (1)

2. Алексей Волков (ХМАО-Югра) +1.04,7 (0)

3. Матвей Елисеев (Москва) +1.05,1 (3)

4. Сергей Корастылев (Красноярский край) +1.13,7 (1)

5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) +1.29,5 (2)

6. Антон Свотин (Псковская область) +1.57,2 (0)

7. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) +2.21,7 (3)

8. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) +2.38,8 (1)

9. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) +2.39,8 (2)

10. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +2.54,1 (3) ...