Кайшева, Виролайнен, Акимова и Юрлова выступят в эстафете в Рупольдинге

Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этап Кубка мира в Рупольдинге. Как сообщает официальный сайт СБР, в гонке выступят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова.

Отметим, что по сравнению с эстафетной гонкой в Оберхофе, где россиянки стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение - Кайшева заменила Викторию Сливко.

Женская эстафета пройдет в субботу, 13 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.

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