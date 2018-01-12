16:01 | Биатлон

Кайшева, Виролайнен, Акимова и Юрлова выступят в эстафете в Рупольдинге

Ульяна КАЙШЕВА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Ульяна КАЙШЕВА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этап Кубка мира в Рупольдинге. Как сообщает официальный сайт СБР, в гонке выступят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова.

Отметим, что по сравнению с эстафетной гонкой в Оберхофе, где россиянки стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение - Кайшева заменила Викторию Сливко.

Женская эстафета пройдет в субботу, 13 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Драма дня. Кайшева стреляла вслепую // Диоптр Кайшевой: диверсия или судьба?

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58968/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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исперов22081973

Пускай это будет грубо,но всем кто пишет здесь против России скажу просто.Я вас всех вместе с вашими коровами,которые вас родили в борделе имел.

17:53

КоньМорозаНеБоится

А Викусик пусть идет в кабинет ТШ заслуживать свое место)) А то видно плохо служит)))))

17:08

maksimalist

Ура!!! Справедливость восторжествовала. Проверь инвентарь перед стартом.

16:59

kostayn78

А где эстафетный "боец" Сливко?

16:38

BlackKnight

Пан или пропал для Кайшевой!

16:38

Рюрик 09

Надеюсь Ульяна хорошо пробежит и постреляет.

16:29

Rutina

Место в конце десятки.И это уже ожидаемо!

16:25

NOVZODUM NAMREBUG

Don = ГАН, извини, но в ЭТОТ состав наш/раш фуфлыжниц я не попал....

16:18

Bache Gabrielsen

To NOVZODUM NAMREBUG: примерно оттуда же, откуда у отдельных комментаторов с невообразимыми никами - мозги.

16:16

Don

NOVZODUM NAMREBUG, из твоей ж.....)

16:11

Optimist)))

Вперёд Ульяна, все получится!

16:05

rusfed 2.0

Влияние общественности на решения в биатлоне бесспорно. Но у этой медали две стороны

16:03