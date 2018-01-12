Кайшева, Виролайнен, Акимова и Юрлова выступят в эстафете в Рупольдинге

Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этап Кубка мира в Рупольдинге. Как сообщает официальный сайт СБР, в гонке выступят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова.
Отметим, что по сравнению с эстафетной гонкой в Оберхофе, где россиянки стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение - Кайшева заменила Викторию Сливко.
Женская эстафета пройдет в субботу, 13 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.
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исперов22081973
Пускай это будет грубо,но всем кто пишет здесь против России скажу просто.Я вас всех вместе с вашими коровами,которые вас родили в борделе имел.
17:53
КоньМорозаНеБоится
А Викусик пусть идет в кабинет ТШ заслуживать свое место)) А то видно плохо служит)))))
17:08
maksimalist
Ура!!! Справедливость восторжествовала. Проверь инвентарь перед стартом.
16:59
kostayn78
А где эстафетный "боец" Сливко?
16:38
BlackKnight
Пан или пропал для Кайшевой!
16:38
Рюрик 09
Надеюсь Ульяна хорошо пробежит и постреляет.
16:29
Rutina
Место в конце десятки.И это уже ожидаемо!
16:25
NOVZODUM NAMREBUG
Don = ГАН, извини, но в ЭТОТ состав наш/раш фуфлыжниц я не попал....
16:18
Bache Gabrielsen
To NOVZODUM NAMREBUG: примерно оттуда же, откуда у отдельных комментаторов с невообразимыми никами - мозги.
16:16
Don
NOVZODUM NAMREBUG, из твоей ж.....)
16:11
Optimist)))
Вперёд Ульяна, все получится!
16:05
rusfed 2.0
Влияние общественности на решения в биатлоне бесспорно. Но у этой медали две стороны
16:03