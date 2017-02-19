Кайса Мякяряйнен: "Возможно, это мой последний чемпионат мира"

Финка Кайса Мякяряйнен осталась довольна третьим местом в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. На последнем круге она прорвалась с седьмого места на третье.

– Спасибо всем за поддержку на последнем подъеме, – цитирует официальный сайт IBU Мякяряйнен. – Мне она была очень нужна. Если это будет мой последний чемпионат мира, то я рада завершить его с медалью. Здесь в 2005 году началась моя карьера. В следующем году чемпионата мира не будет из-за Олимпиады, так что это очень эмоциональный момент. Я ждала большего, но биатлон сложен, все должно быть идеально. Сегодня я была не идеальна, но знала, что могу побороться. На последнем круге я была сильнейшей.