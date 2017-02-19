Кантен Фийон Майе: "Надеюсь, ошибки заставят меня задуматься"

Француз Кантен Фийон Майе остался доволен тем, как для него сложился чемпионат мира в Хохфильцене. В масс-старте Фийон Майе стал 15-м, но взял два серебра в смешанной и мужской эстафете.

– Вторая часть масс-старта была лучше первой, – цитирует Ski Chrono Фийона Майе. – Три промаха – это слишком много. В конце мне было сложно держать темп, но я старался. Быстрая стрельба помогала мне сэкономить время. Лыжи ехали хорошо. Но стабильности в стрельбе все же не хватает с самого начала сезона. Когда я точен, все складывается хорошо. Над этим нужно работать. Доволен, что покидаю турнир с двумя медалями. Но надеюсь, что мои ошибки заставят меня задуматься. Буду искать пути решения проблем и улучшения результатов.