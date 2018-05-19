Иван Черезов: "Мы будем работать в самое сложное время в истории российского биатлона"

Президент Федерации биатлона Удмуртии, трехкратный чемпион мира Иван Черезов на отчетно-выборной конференции СБР в Тюмени был избран в состав правления. Он подчеркнул, что работать ему и всей команде СБР придется в очень тяжелое время.

– Вы уже знаете, какой круг обязанностей будете выполнять?

– Предварительно у нас уже был разговор на эту тему с Владимиром Петровичем (Драчевым, новым президентом СБР. – Прим. "СЭ"), но я бы не хотел раскрывать подробности. В понедельник будет заседание правления, пусть он сам все объявит.

– К новой работе готовы?

– Готов. Но работать придется в крайне тяжелое время. Я бы даже сказал, что сейчас для российского биатлона наступили самые сложные времена за всю историю. И вряд ли мы можем оценить всю картину в целом. Надеюсь, что новое руководство СБР со всеми сложностями сумеет справиться. (Андрей ШИТИХИН)