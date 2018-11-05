Исполком IBU обсудил критерии полного восстановления СБР

В Лозанне (Швейцария) состоялось заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает официальный сайт организации. Среди прочего, обсуждался вопрос полного восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР) и необходимые для этого критерии.

Сообщается, что критерии восстановления членства и последующие шаги будут обсуждаться с руководством СБР в Москве в середине ноября нынешнего года. Напомним, 7 сентября российской стороне было отказано в восстановлении

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. После этого была создана рабочая группа по этому делу.

Согласно ограничениям, СБР не может голосовать на конгрессе IBU, выдвигать свои кандидатуры на руководящие должности и проводить международные соревнования.