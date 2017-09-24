Ирина Услугина: "Вика Сливко сказала: "Не переживай, мы тебе отрыв привезем"

Представительница Тюменской области Ирина Услугина подчеркнула, что женская сборная региона не была уверена в победе в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону. Тюменская область выиграла гонку, более чем на минуту опередив Удмуртию, Услугина бежала заключительный этап.

– Вчера вечером почувствовала себя нехорошо. Думала, что заболею, сказала об этом тренерам, – цитирует официальный сайт СБР Услугину. – Переживала по этому поводу. Но Вика (Сливко. – Прим. "СЭ") мне сказала: "Не переживай, мы тебе отрыв привезем, все будет хорошо". Так и случилось. Девчонки молодцы, отработали. Мне пришлось только доработать последний этап.

По поводу преимущества по времени над соперницами не напрягалась, просто делала свою работу. Немного не справилась на лежке, но, думаю, из-за того, что тихо подошла, надо было быстрее.

Меня поставили на последний этап – вчера спринт получился довольно хорошо, раскладка по кругам это показала. Я чувствовала себя хорошо на трассе. Виктория по результатам была повыше, но она очень любит первые этапы. Поэтому решили, что я побегу четвертый.

Являемся ли мы безговорочными фаворитами в эстафетах? После зимнего чемпионата, когда казалось, что мы лидеры, а заняли восьмое место – не уверена. И судя по индивидуальной гонке и спринту здесь кажется, что лидером была команда Удмуртии. Мы рассчитывали сегодня побороться за тройку, а если получится – то за победу.