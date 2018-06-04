IBU пояснил условия восстановления СБР

Союз биатлонистов России (СБР) вернет себе полноценное членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) при условии, что за это проголосует большинство делегатов конгресса организации, который пройдет в сентябре в Хорватии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU. При этом, как отмечается, выдвинуть своих кандидатов на руководящие посты в IBU российская сторона сможет лишь в том случае, если это предложение поддержит 2/3 делегатов.

Ранее исполком IBU принял решение перенести на сентябрьское заседание конгресса организации вопрос целесообразности снятия ограничений с СБР, которые были наложены в декабре в связи с допинговыми нарушениями российскими биатлонистами.

По этой причине СБР пока не может выставлять своих кандидатов на руководящие посты в IBU, который в Хорватии изберет нового президента и состав исполкома, в который сейчас входит член правления СБР Виктор Майгуров, занимающий должность первого вице-президента IBU.

В IBU отметили, что по вопросу, вынесенному исполкомом, конгресс примет решение "простым большинством голосов". Иными словами, СБР необходимо, чтобы за снятие ограничений проголосовало больше половины всех делегатов.

В случае положительного решения, СБР получит возможность выдвигать своих кандидатов в исполком и различные комитеты, комиссии.

"Ходатайства, которые предоставляются с опозданием или в ходе конгресса, могут обсуждаться и рассматриваться только в том случае, если их поддержит конгресс двумя третями голосов (квалифицированное большинство)", - отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на соревнования и проводить международные соревнования, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы. Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече 5-9 сентября.