Хорхлер выиграла масс-старт в Антерсельве, Акимова - 16-я

Немка Надин Хорхлер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второй финишировала ее соотечественница Лаура Дальмайер. Замкнула тройку Габриэла Коукалова из Чехии. Единственная из вышедших на дистанцию россиянок – Татьяна Акимова – показала лишь 16-й результат.

Отметим, что для 30-летней Хорхлер эта победа стала первой на этапах Кубка мира. До этого ее лучшим результатом было пятое место (дважды).

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Хорхлер (Германия) - 36.11,5 (0 шт. кругов)

2. Дальмайер (Германия) - отставание 3,1 (3)

3. Коукалова (Чехия) - 8,0 (2)

4. Мякяряйнен (Финляндия) - 13,5 (3)

5. Дорен-Абер (Франция) - 19,0 (4)

6. А. Рунггальдьер (Италия) - 24,1 (1)

16. АКИМОВА (Россия) - 46,3 (3)