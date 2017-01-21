Хорхлер выиграла масс-старт в Антерсельве, Акимова - 16-я

Немка Надин Хорхлер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второй финишировала ее соотечественница Лаура Дальмайер. Замкнула тройку Габриэла Коукалова из Чехии. Единственная из вышедших на дистанцию россиянок – Татьяна Акимова – показала лишь 16-й результат.
Отметим, что для 30-летней Хорхлер эта победа стала первой на этапах Кубка мира. До этого ее лучшим результатом было пятое место (дважды).
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Хорхлер (Германия) - 36.11,5 (0 шт. кругов)
2. Дальмайер (Германия) - отставание 3,1 (3)
3. Коукалова (Чехия) - 8,0 (2)
4. Мякяряйнен (Финляндия) - 13,5 (3)
5. Дорен-Абер (Франция) - 19,0 (4)
6. А. Рунггальдьер (Италия) - 24,1 (1)
16. АКИМОВА (Россия) - 46,3 (3)
Don Miguel
Ну, тут одна вонь, под "мудрым руководством" австралийского двухименного каторжника, еще и многократно чмокнутого, трахтахнутого и обмельдониевого. Наша дама выступала одна, вред принесла только себе, гонка в зачет КН не входит. Я бы завтра в эстафету ее не ставил, три дня бегать по высоте могут только клаводавы с дивана и австралийские каторжники. Причем не отрывая свою пятую точку от дивана.
19:30 21 января
SSNA7
Новоуепинни_____за русофобством болею хоть за кого, верно? Хоть немцы, хоть чехи, хоть чёрт лысый в ступе...
19:05 21 января
SSNA7
Айртон____Подчуфаровой ножки целуй, а то бы и не узнал кто такая...
19:04 21 января
tulupp
ЧМОка не Русофоб а клоун. Как бы было скучно без него, никто чушь не несет, никто не злит, никто не провоцирует. Еще бы парочку таких, веселее было бы.
17:39 21 января
МПС66
Новоуепинни, пук засчитан. Можешь обнюхаться, ущербный
17:26 21 января
rusfed 2.0
Закон о принудительной стерилизации назрел
17:23 21 января
Новоуепинни
МПС66 rusfed 2.0 66 - это год рождения? М.б. да, а м.б. это в честь Марио?))) 17:15 -------------------- Судя по росту в честь каменщика Марио?
17:18 21 января
Новоуепинни
За неимением своих у патриотов радость: за немок потопить против сукаловой )) у убогих танатос подавил эрос ))
17:16 21 января
МПС66
rusfed 2.0 66 - это год рождения? М.б. да, а м.б. это в честь Марио?)))
17:15 21 января
rusfed 2.0
66 - это год рождения?
17:13 21 января
кубань чемпион
кузя23 кубань чемпион_Я даже уверен,что он до финиша даже не знал кто такая Хорхлер) 16:30 Конечно не знал, если у него только один плакат для личных целей, с братом примата Уильямс
17:01 21 января
кузя23
maximalist А если бы не было Акимовой? 16:54__Тогда Доротея Вирер заняла бы 16-е место.
16:59 21 января
Новоуепинни
Cheremis57 Татьяна лишь второй сезон в элите и уже зарубается!! Всё по плану, не боги горшки обжигают!!! Она уже лидер в сборной России и всё у неё впереди!!!! 16:48 --------------------- В 57 лет самый расцвет наступит!
16:58 21 января
maximalist
А если бы не было Акимовой?
16:54 21 января
Cheremis57
Айртон Шикарная тройка!)) Поздравления Надин, Лауре и Габи!)) Акимова насмешила, когда решила зарубиться с топами, было очень смешно.)) Не по сеньке шапка.)) 16:17 ====== Ну, ты и балбес! Татьяна лишь второй сезон в элите и уже зарубается!! Всё по плану, не боги горшки обжигают!!! Она уже лидер в сборной России и всё у неё впереди!!!!
16:48 21 января
ДОЗВОН ГУБЕР
ГАБИЧКА --- КРРРРАСАВА!!!!!!!!!!! А теперь --- БЫСТРЕЕ на заседание "ТРИБУНАЛА"!!!!! ТВОЁ мнение ОЧЕНЬ ВАЖНО для НАС.
16:40 21 января
FINIX
ЧМОКА, самое смешное на этом сайте - это читать твою "аналитику". давай, продолжай!
16:32 21 января
Один человек
Зато Отсосалова посмешила всех, думала что выиграет. Финиш повесилил)))
16:31 21 января
кузя23
кубань чемпион_Я даже уверен,что он до финиша даже не знал кто такая Хорхлер)
16:30 21 января
кубань чемпион
А, у ЧМОкиАйртона, одна радость. Надин победила или Ли Юнь сун, все одно лучшие!!!! в отличии от Россиян))) Дешевый русофоб.
16:28 21 января
Бэн Джойс
Чоткая гонка, одна из лучших в этом сезоне. Что-то я не заметил, чтобы Коукалова подошла и поздравила немок )) Вообще Габи двух-трёхлетней давности и нынешняя (после выигрыша БХГ) - два разных человека. Зазнаваться начала, наблюдается лёгкий (а может и не лёгкий) налёт высокомерия. Хорошо, что немки её на место поставили, ушатав скоростью, особенно Лаура. Красавы )
16:28 21 января
maximalist
ПИХЛЕР СЛИВАЛ НАШ ЖЕНСКИЙ БИАТЛОН И В ТАЙНЕ ПОДНИМАЛ НЕМЕЦКИЙ.
16:25 21 января
Czechplayer
maxcds ____ тебе к доктору надо, и поскорее, а то поздно будет. А твоя судьба какая, трепло? Радость, что кто-то опередил Коукалову? Сочувствую тебе и подобным убогим.
16:25 21 января
Айртон
Акимова, пытающаяся обгонять Кайсу на первом круге - это ржака та ещё!)) Бгг.)) Только ради этого стоило смотреть гонку.))
16:22 21 января
Айртон
Шикарная тройка!)) Поздравления Надин, Лауре и Габи!)) Акимова насмешила, когда решила зарубиться с топами, было очень смешно.)) Не по сеньке шапка.))
16:17 21 января
Czechplayer
Гонка получилась очень интересной. Габриэле респект, даже не в лучшем состоянии взяла 7-й подиум в 8-ми последних гонках. Дальмайер в своем стиле, ракета на последнем круге. А Хорхлер удивила своей скоростью, ей эта победа наверное была нужнее, когда еще такой шанс выпадет.
16:17 21 января
Тот самый Зануда
Немки красавы,объегорили наштукатуренную!
16:13 21 января
shpasic
в очередной раз прокатили с победой Лаурочку, Кайсочку и Габриэллочку))
16:10 21 января