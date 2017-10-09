Гросс готов продолжить работу со сборной России после Олимпиады

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс сообщил, что в случае, если Союз биатлонистов России (СБР) сочтет нужным сделать ему предложение о продолжении работы, он ответит на него согласием.

Четырехкратный олимпийский чемпион 47-летний немецкий специалист Гросс работает со сборной России с августа 2015 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2017/18.

- Это, думаю, будет зависеть от того, насколько успешным получится сезон, - цитирует "Р-Спорт" Гросса. - Если все в этом отношении будет в порядке и СБР сочтет нужным сделать мне такое предложение, уверен, что скажу "да".