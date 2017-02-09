Главный тренер сборной Белоруссии покинул чемпионат мира из-за проблем со здоровьем

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский сообщил, что главный тренер сборной Белоруссии Юрий Альберс покинул чеммпионат мира в Хохфильцене из-за ухудшения состояния здоровья. Специалист работал на постоянных обезболивающих уколах.

- Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации, - приводит "Прессбол" слова Стромского.