21:59 9 февраля | БИАТЛОН

Главный тренер сборной Белоруссии покинул чемпионат мира из-за проблем со здоровьем

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Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский сообщил, что главный тренер сборной Белоруссии Юрий Альберс покинул чеммпионат мира в Хохфильцене из-за ухудшения состояния здоровья. Специалист работал на постоянных обезболивающих уколах.

- Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации, - приводит "Прессбол" слова Стромского.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/biathlon/255797

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Касается,сорри.

23:51 9 февраля

Slim Taller

Поправьте "покинул чеммпионат". А что качается Альберса,здоровье ему явно понадобиться.Только вчера президент в хвост и в гриву спортивных чиновников за Олимпиаду,а тут такой провал и позор в эстафете.Четыре штрафных круга нет даже у от природы быстрых эстонцев.

23:50 9 февраля

Andre_Saratov

Здоровья!

22:11 9 февраля

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