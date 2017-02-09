Главный тренер сборной Белоруссии покинул чемпионат мира из-за проблем со здоровьем

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский сообщил, что главный тренер сборной Белоруссии Юрий Альберс покинул чеммпионат мира в Хохфильцене из-за ухудшения состояния здоровья. Специалист работал на постоянных обезболивающих уколах.
- Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации, - приводит "Прессбол" слова Стромского.
Slim Taller
Касается,сорри.
23:51 9 февраля
Slim Taller
Поправьте "покинул чеммпионат". А что качается Альберса,здоровье ему явно понадобиться.Только вчера президент в хвост и в гриву спортивных чиновников за Олимпиаду,а тут такой провал и позор в эстафете.Четыре штрафных круга нет даже у от природы быстрых эстонцев.
23:50 9 февраля
Andre_Saratov
Здоровья!
22:11 9 февраля