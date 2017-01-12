Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия - 13-я

Женская сборная Германии в составе Ваннесы Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциски Пройсс и Лауры Дальмайер выиграла эстафету на домашнем пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второй финишировала команда Франции, третьей – Норвегии. Сборная России (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) заняла 13-е место.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
Эстафета, 4 х 6 км
1. Германия (Хинц (0 промахов +1), М. Хаммершмидт (1+1), Пройсс (0+2), Дальмайер (0+1)) – 1:09.53,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. Франция (А. Шевалье (1+0), Бреза (0+3), Бескон (1+2), Эмонье (0+0)) – отставание 3,5 (0 + 7)
3. Норвегия (Николайсен (0+0), Фенне (0+0), Т. Экхофф (1+0), Ольсбу (0+0)) – 4,5 (0 + 1)
4. Украина (Варвинец (0+0), Джима (2+0), А. Меркушина (0+0), Пидгрушная (1+0)) – 8,8 (0 + 3)
5. Италия (Виттоцци (0+1), Санфилиппо (0+0), А. Рунггальдьер (0+0), Гонтьер (3+2)) – 1.51,5 (0 + 6)
6. Чехия (Пускарчикова (0+1), М. Давидова (1+4), Виткова (0+2), Коукалова (1+2)) – 1.51,7 (1 + 10)
13. РОССИЯ (Сливко (0+2), Акимова (2+2), Кайшева (0+5), Подчуфарова (2+0)) – 3.57,9 (2 + 11)
индеец_Джо
" У наших молодых девочек огромный потенциал"......Можно поподробнее о потенциале. Подчуфарова, к примеру, уже с весьма большим опытом? И ход , и стрельба провальные.
18:06
RW.irk
Когда результат гонки огорчает, достаточно просто зайти и почитать комментарии. Сразу настроение повышается))
18:05
Levbereg
Зато наши девушки красивые. А если серьезно, то когда Кайшева стреляла на стойке, то я переключил.
18:04
AZ
Еще осталось одно достижение - чтобы эту команду косых Тортилл на круг обогнали, и они не финишировали!
18:01
PallMall
Молодежь не может с листа выиграть, это везде и всегда так бывает. Это же очевидно. Да, провалили гонку, но это было ожидаемо. Привыкнут к соревнованиям Кубка мира и будут хорошо выступать. У наших молодых девочек огромный потенциал. На Меркушину посмотри. Ее не побоялись выпускать с началасезона и она уже дает результат.
18:00
индеец_Джо
PallMall! Да, да.... Нынешние-то молодые ракеты вне конкуренции. Одна лучше другой.
17:58
Новочебоксарск
Пихлер с никакой сборной Швеции занимает 7 место, а наши... У наших спортсменов столько возможностей, такая государственная и информационная поддержка - и такие результаты... Как какая-то Украина, Италия, Франция выступают лучше нас?! Пока не поздно нужно менять тренерскую команду и что-то делать с составом спортсменок...
17:57
PallMall
Будет катастрофа, если наши тренеры вернут черепашек в сборную, а молодых отправят назад.
17:56
индеец_Джо
maximalist, ну, ты точно хлебнул боярышника.
17:54
maximalist
Они не получили нужной подготовки и практики с начала сезона. ЭТО ПРОВАЛ КАСПЕРОВИЧА И ЕГО ХУНТЫ!!! ПРИВЕТ ОТ ПИХЛЕРА!
17:53
PELMEN GUBASTIY
Чемпионки ИБЮ, кубка, который наXXX никому из сильных биатлонных держав НЕ НУЖЕН нарисовались ВО ВСЕЙ КРАСЕ....
17:50
Айртон
Ну шо, поздравляем тройку призёров?)) Лаура, это было красиво!)) Кайсу с прошедшей днюхой!)) Россия тоже порадовала!)) Бгг.))
17:49
maximalist
Протеже Пихлера - Касперович и его хунтята все рассчитали, чтобы не дать дорогу молодым. Молодых нужно было ставить сразу с Эстерсунда вместо Слепцовой и Загоруйко. Этот нехороший человек дождался посленовогоднего спада и кинул их в топку, чтобы возникло сиюитнутное желание вернуть старух. НЕТ!!!!!!!!ПРАВИЛЬНО СЕГОДНЯ В МАТЧ ТВ ЭПСЕРТ СКАЗАЛА, ЧТО КАСПЕРОВИЧ ПРОВАЛИЛ ПОДГОТОВКУ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ, ЕГО ДЕЙСТВИЯ НЕ ИМЕЮТ ЛОГИКИ И ОН НИЧЕГО НЕ ВИДИТ И НЕ СЛЫШИТ. ХУНТУ КАСПЕРА ДОЛОЙ!!! Сегодня ничего страшного не случилось Трудности роста. Жаль, что они не наступили в Эстерсунде. Подчуфарову тоже нужно менять.
17:48