Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия - 13-я

Женская сборная Германии в составе Ваннесы Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциски Пройсс и Лауры Дальмайер выиграла эстафету на домашнем пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второй финишировала команда Франции, третьей – Норвегии. Сборная России (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) заняла 13-е место.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Женщины

Эстафета, 4 х 6 км

1. Германия (Хинц (0 промахов +1), М. Хаммершмидт (1+1), Пройсс (0+2), Дальмайер (0+1)) – 1:09.53,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Франция (А. Шевалье (1+0), Бреза (0+3), Бескон (1+2), Эмонье (0+0)) – отставание 3,5 (0 + 7)

3. Норвегия (Николайсен (0+0), Фенне (0+0), Т. Экхофф (1+0), Ольсбу (0+0)) – 4,5 (0 + 1)

4. Украина (Варвинец (0+0), Джима (2+0), А. Меркушина (0+0), Пидгрушная (1+0)) – 8,8 (0 + 3)

5. Италия (Виттоцци (0+1), Санфилиппо (0+0), А. Рунггальдьер (0+0), Гонтьер (3+2)) – 1.51,5 (0 + 6)

6. Чехия (Пускарчикова (0+1), М. Давидова (1+4), Виткова (0+2), Коукалова (1+2)) – 1.51,7 (1 + 10)

13. РОССИЯ (Сливко (0+2), Акимова (2+2), Кайшева (0+5), Подчуфарова (2+0)) – 3.57,9 (2 + 11)