Габриэла Коукалова: "Олимпиада-2018 станет пиком моей карьеры"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отметила, что пока не приняла решение о том, когда ей необходимо завершить выступления. По словам спортсменки, Олимпиада-2018 должна стать пиком в ее карьере.

- Надеюсь, что следующий сезон пройдет без травм, - приводит Ceske Noviny слова Коукаловой. - Олимпиада будет пиком моей карьеры. Сейчас я не задумываюсь о том, что будет дальше. Такие мысли могут помешать. Но я понимаю, что незаменимых не бывает. Надеюсь, у нас появятся молодые и многообещающие спортсменки.

Отметим, для Коукаловой эти Игры станут третьими в карьере. В Ванкувере-2010 она не добилась успеха, а в Сочи-2014 завоевала два серебра.