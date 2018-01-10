Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира

Француз Мартен Фуркад после победы в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира. В активе 29-летнего спортсмена 612 очков, у занимающего вторую строчку норвежца Йоханнеса Бе 562 балла. Лучшим среди россиян остается Антон Шипулин, располагающийся на пятом месте (311).

В зачете Кубка наций первую строчку занимает Норвегия (3626), на второй позиции располагается Франция (3429), тройку лучших замыкает Германия (3417).

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 612 (+60)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) - 562 (+48)

3 (3). Фак (Словения) - 399 (+27)

4 (7). Хофер (Италия) - 319 (+32)

5 (4). ШИПУЛИН (Россия) - 311 (0)

6 (5). Т. Бе (Норвегия) - 309 (0)

18 (14). ЛОГИНОВ (Россия) - 203 (0)

21 (18). БАБИКОВ (Россия) - 187 (0)

27 (24). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 137 (0)

31 (28). ЦВЕТКОВ (Россия) - 123 (0)

38 (35). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 88 (0)

59 (61). ВОЛКОВ (Россия) - 35 (+14)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия - 3626 (+385)

2 (2). Франция - 3429 (+412)

3 (3). Германия - 3417 (+401)

4 (4). Россия - 3025 (+308)

5 (5). Италия - 3019 (+352)

6 (6). Швеция - 2862 (+281)