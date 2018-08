Фемлинг получил ужасную травму. Фото (18+)

Švédský biatlonista Peppe Femling si dnes při nehodě na Blinkfestivalenu v Norsku zapíchl hůlku do nohy. Okamžitě byl transportován vrtulníkem do nemocnice, ale snad by nemělo jít o nic vážného.



Foto: Svenska Skidskytteförbundet pic.twitter.com/IXOrqOHpSO