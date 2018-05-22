Федерация биатлона Крыма войдет в СБР

Федерация биатлона Республики Крым скоро станет частью Союза биатлонистов России (СБР), сообщается на официальном сайте организации. Такое решение было озвучено на первом заседании правления СБР в новом составе.
Под руководством президента Союза Владимира Драчева также были обсуждены и некоторые другие вопросы. Так, первым вице-президентом организации бы назначен Алексей Нуждов. Создана специальная комиссия, которая должна выработать единый регламент для соревнований с использованием пневматического оружия. Кроме того, Владимир Драчев, Сергей Чепиков и Сергей Тарасов были выбраны делегатами, которые примут участие в Олимпийском собрании и выборах нового президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Отметим, что все решения по структурным изменениям, которые обсуждались на заседании, будут утверждены в ближайшие дни.
samsam
Драчев может хотеть что угодно. Вот международная федерация главнее. И ее слово важнее.И скорее всего не согласится с таким решением. А если согласится, то найдется кому поправить. И да - биатлон в Крыму важнейший вид спорта. Сколько чемпионов вышло.
22:35
Andersen2
изсибири---У меня такой же вопрос-предположение. Сами на рожон лезем. Но будем надеяться,что зря панику паникуем.
22:29
изсибири
После чего, я так понимаю, что СБР будет успешно дисквалифицирован от международных соревнований?
22:25