Федерация биатлона Крыма войдет в СБР

Федерация биатлона Республики Крым скоро станет частью Союза биатлонистов России (СБР), сообщается на официальном сайте организации. Такое решение было озвучено на первом заседании правления СБР в новом составе.

Под руководством президента Союза Владимира Драчева также были обсуждены и некоторые другие вопросы. Так, первым вице-президентом организации бы назначен Алексей Нуждов. Создана специальная комиссия, которая должна выработать единый регламент для соревнований с использованием пневматического оружия. Кроме того, Владимир Драчев, Сергей Чепиков и Сергей Тарасов были выбраны делегатами, которые примут участие в Олимпийском собрании и выборах нового президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Отметим, что все решения по структурным изменениям, которые обсуждались на заседании, будут утверждены в ближайшие дни.