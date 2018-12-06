Евгений Редькин: "Два россиянина в двадцатке сильнейших – это отличный результат для начала сезона"

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин после мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что хотел бы лучшего выступления от российских биатлонистов, но 12-е место, которые занял Дмитрий Малышко – тоже высокий результат.

– Как оцениваете выступление наших биатлонистов?

– Я думаю, что Дмитрий Малышко сейчас на восходе. Конечно, всем нам хотелось бы лучшего результата, но он занял двенадцатое место и это совсем недалеко. Думаю, дальше будет лучше, потому что у ребят не очень качественно поучилась последняя подготовка к стартам. Не было снега, тренировались в нелегких условиях. Сейчас в Поклюке тоже мало снега, погода непонятная. Это все влияет на результат. Хотя на других спортсменов погода тоже влияет. Но, возможно, им это привычно. А нам привычно, когда много снега, холодок.

А что касается выступления наших ребят, все внешние факторы очень сильно повлияли на моральную сторону нашей команды, на тренерский штаб. Надо это пережить и спокойно готовиться. Я думаю, в этом сезоне мы не будем срывать звезд с неба, но потихоньку будем проявлять себя и доказывать, что мы можем. В нашей российской команде нуждаются, и это неоднократно было заявлено.

Не скажу, что в этой гонке мы выступили успешно, но будем работать. 12 место – это высокий результат, ведь сейчас уже за пьедестал конкурируют двадцать стран, а не пять, как раньше. Поэтому будем бороться в любых условиях.

– В первой двадцатке у нас два человека: Малышко и Елисеев. Это хороший результат?

– Да. Это отличный результат для начала сезона. Думаю, главный тренер нашей сборной Анатолий Хованцев все сделает так, как надо. Не сомневаюсь, что у нас все будет хорошо. (Елена Григорьевская)