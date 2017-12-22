Евгений Пылев: "Услугина и Загоруйко могут еще добавить"

Тренер женской сборной Тюменской области Евгений Пылев после этапа Кубка России в Чайковском отметил, что Ирина Услугина и Анастасия Загоруйко обладают большим опытом. Специалист также добавил, что спортсменки могут еще прибавить.

– Перед выступлением в Чайковском Услугина и Загоруйко стартовали на Кубке IBU, – цитирует АСН "Тюменская арена" Пылева. – Уже тогда мы созванивались и предметно разговаривали о предстоящих стартах. Обсуждали подготовку и другие нюансы. Спортсменки понимали, что соревнования в Пермском крае будут иметь очень большое значение. Ирина и Анастасия обладают большим опытом и в нужный момент показали результат.

– Услугина и Загоруйко обе гонки провели очень стабильно.

– Да, им удалось справиться со стрельбой. В каждой дисциплине обе промахнулись всего по разу. Плюс достойно выглядели ходом. Загоруйко очень мощно прошла последний круг в индивидуальной гонке. И в спринте была лучшей на финишном отрезке. Настя на "вкатке" переболела, поэтому сейчас она добавляет по ходу сезона. После Нового года кондиции Загоруйко должны быть еще выше. Услугина в спринте вообще бежала быстрее всех. Ирина также в состоянии еще добавить. Она по праву отобралась в национальную команду на Кубок мира.