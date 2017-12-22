21:14 22 декабря | Биатлон

Евгений Пылев: "Услугина и Загоруйко могут еще добавить"

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Тренер женской сборной Тюменской области Евгений Пылев после этапа Кубка России в Чайковском отметил, что Ирина Услугина и Анастасия Загоруйко обладают большим опытом. Специалист также добавил, что спортсменки могут еще прибавить.

– Перед выступлением в Чайковском Услугина и Загоруйко стартовали на Кубке IBU, – цитирует АСН "Тюменская арена" Пылева. – Уже тогда мы созванивались и предметно разговаривали о предстоящих стартах. Обсуждали подготовку и другие нюансы. Спортсменки понимали, что соревнования в Пермском крае будут иметь очень большое значение. Ирина и Анастасия обладают большим опытом и в нужный момент показали результат.

– Услугина и Загоруйко обе гонки провели очень стабильно.

– Да, им удалось справиться со стрельбой. В каждой дисциплине обе промахнулись всего по разу. Плюс достойно выглядели ходом. Загоруйко очень мощно прошла последний круг в индивидуальной гонке. И в спринте была лучшей на финишном отрезке. Настя на "вкатке" переболела, поэтому сейчас она добавляет по ходу сезона. После Нового года кондиции Загоруйко должны быть еще выше. Услугина в спринте вообще бежала быстрее всех. Ирина также в состоянии еще добавить. Она по праву отобралась в национальную команду на Кубок мира.

Дополнительная информация

http://asnta.ru/rus/news/40193

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Урфин_Я

Может им на КИБУ для начала что-то достойное показывать начать, а потом уже о КМ речь вести? Не, Пылёв?! А то набегали результат в Чайковском, а на КИБУ чуть выше среднего выступают и сразу на КМ??? Ну, конечно, наш Кубок Росавтодора это ж УРОВЕНЬ видимо, куда уж какому-то Кубку IBU до него )))) А то что кто-то там может добавить (но не добавляте почему-то никогда) мы слышим по много-много раз в сезон )))

15:13 23 декабря

vtnsk

Насколько "не бывает" скоро увидим. Попробуем угадать в каком десятке они финишируют на КМ в Оберхофе...

13:06 23 декабря

oze11

куда добавлять-то? Итак сильны, сильней не бывает!

22:00 22 декабря