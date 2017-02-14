18:16 | БИАТЛОН

Эмиль Хегле Свендсен: "Моя мать и моя подруга были очень испуганы"

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен надеется, что сможет выступить в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Вопросы могут возникнуть из-за проблем со здоровьем, так как после спринта Свендсену стало плохо. Но к индивидуальной гонке он готов.

– Мы можем собрать отличную команду на эстафету, – цитирует VG Свендсена. – Надеюсь, мне не придется отказываться от своего этапа. Это мой самый большой страх. В индивидуальной гонке постараюсь получить ответы на некоторые вопросы.

Что случилось в спринте? Я упал, понял, что теряю контроль над собой, ощутил тошноту и головокружение. А потом выключился на некоторое время. Мне пришли на помощь. Очень тревожно было, когда увидел перед собой небо и много людей, склонившихся надо мной. Моя мать и моя подруга были очень испуганы. Тяжело тем, кто находится за тысячи километров и не может ничего поделать.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

я уж подумал, что им тоже российские болельщики угрожают.

19:27

inspire

когда увидел перед собой него и много людей ======= кого ты увидел? небо может?

18:50

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