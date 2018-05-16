14:43 | Биатлон

Драчев представил программу развития биатлона до 2026 года

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Кандидат в президенты Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев намерен привлечь несколько миллиардов рублей на развитие отечественного биатлона.

"Приоритетным направлением деятельности СБР является разработка совместно с регионами, одобрение в соответствующих комитетах и министерствах, а также утверждение постановлением Правительства РФ "Федеральной целевой программы развития биатлона 2018-2026" с бюджетом несколько миллиардов рублей. Основная цель программы – развитие биатлона в регионах. Создание и реконструкция объектов инфраструктуры, обеспечение оборудованием, оружием и патронами, создание благоприятных условий для занятия биатлоном", – отмечается в кандидатской программе Драчева, поступившей в распоряжение "СЭ".

"Денежные средства будут распределяться между регионами, исходя из потребностей той или иной региональной спортивной федерации в оснащении спортивным инвентарем, винтовками, сервис оружия всех региональных федераций на базе АО Концерна "Калашников", строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры", – уточняется в программе.

Напомним, что отчетно-выборная конференция СБР состоится в Тюмени 18 мая. (Андрей ШИТИХИН)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

Гениально. Программа заключается в разработке программы. Далее - за все хорошее. Это - хороший тост, но не программа! Снова мошенничество в биатлоне...(

16:03

загадочный лысый ассятин

какой РУКОЙ драчёв представил в своём воображении "программу развития"????

15:08

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