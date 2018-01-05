Дорен-Абер пропустит ближайшие гонки

Француженка Мари Дорен-Абер приняла решение не выступать в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Также она пропустит другие личные гонки, включая этап в Рупольдинге.

– Мое выступление с ноября показывает, что нужны коррективы, – написала на своей странице в Фейсбуке Дорен-Абер. – Я решила не выступать в гонке преследования и в других личных гонках в ближайшее время. Буду в течение десяти дней работать над восстановлением. Постараюсь с помощью корректировки работы выйти на пик.

Я остаюсь в борьбе и продолжу выкладываться на все сто. Не нужно волноваться. Разочарование спортсмена мимолетно. В реальной жизни много радостей и печалей, которые сильнее моих.