Дмитрий Губерниев: "Заявление Тихонова о Драчеве? Слышал, но о биатлоне буду думать с ноября"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев – о высказывании четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о президенте СБР Владимире Драчеве. Тихонов подверг деятельность Драчева резкой критике, заявив, "его для меня больше не существует".

– Как вы относитесь к этой ситуации?

– Про слова Тихонова слышал, но сейчас готовлюсь к чемпионату Европы по водным видам спорта: завтра вылетаю в Глазго комментировать плавание и синхронное плавание. А о биатлоне подумаю где-то начиная с ноября. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)