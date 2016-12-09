Дмитрий Губерниев: "Слепцова попала в сборную России абсолютно справедливо"

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал справедливым решение включить Светлану Слепцову в состав сборной России на Кубок мира. На первом этапе она стала восьмой в супермиксте вместе с Антоном Бабиковым, 32-й в индивидуальной гонке и 63-й в спринте.

- Отсутствие Виролайнен абсолютно оправдано, она на этапе Кубка IBU, она с командой, - цитирует ТАСС Губерниева. - Если она пройдет успешно международные старты, мы сможем снова ее увидеть в основе сборной. Что касается Слепцовой, понятное дело, мы сейчас будем ждать второго этапа КМ, потому что в команду она попала абсолютно справедливо, выступить хорошо в Эстерсунде не смогла, но это не значит, что ее сразу нужно отправлять куда-то вниз.

Из группы Валерия Медведцева в команду включена только Светлана Слепцова. Что касается самого Медведцева, та же Виролайнен, Ульяна Кайшева, которые соревновались у Валеры, по моей информации, не форсировали подготовку именно к началу биатлонного сезона, поэтому Медведцеву не доверять нужды нет. Дождемся середины сезона, поэтому не будем сейчас говорить о том, что группа Медведцева проявила себя слабо.