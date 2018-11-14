Дмитрий Губерниев: "Может, шведам стоит начать очищение с себя? Херр Пихлер, ничего личного, только факты!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предложил сборной Швеции по биатлону пройти "очищение". Так он отреагировал на критику шведским биатлонистом Себастьяном Самуэльссоном решения ВАДА восстановить статус РУСАДА.

- Себастьян Самюэльссон задает вопросы главе ВАДА, почему продолжают выступать россияне, вовлеченные в допинговые истории??? Почему продолжают работать должностные лица, тренеры и.т.д.??? У меня тоже есть вопрос!!! Какого хрена шведская команда работает с тренером, который три года трудился со “злостными допингистками” в сборной России???? Лицо должностное ??? Да !!! Продолжает работать??? Да !!! Может, шведам начать с себя очищение ??? И с антидопинговой лабой у шведов непорядок ! В общем - зеркало не виновато, коли рожа кривая !!!! Пы Сы - херр Пихлер , ничего личного , только факты !!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.

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