Дмитрий Губерниев: "До сих пор странно читать биатлонные новости и видеть, что чуть ли не каждая третья - про меня"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рад, что ему удалось избежать конфликта с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом. Он подчеркнул, что сожалеет о случившемся. Ранее Губерниев назвал 28-летнего спортсмена свиньей.
- Я этого не хотел, - сказал Губерниев. - Считаю, самое большое наше достижение на этом чемпионате - то, что мы заканчиваем его в мирном русле. Хочу сказать огромное спасибо IBU, лично Фуркаду и, конечно же, нашей команде. Все мы прикладывали огромные усилия, чтобы сгладить ситуацию. Да здравствует биатлонная семья! Очень рад, что все мы в нее вернулись.
При этом мне до сих пор странно читать биатлонные новости и видеть, что чуть ли не каждая третья - про меня. Некоторые могут подумать, что это тешит мое самолюбие, но я куда больше мечтаю о победных репортажах. И ни в коем случае не хочу скандальных. Хотя на этом чемпионате, чего кривить душой, я сам приложил к этому руку. Но могу всех заверить: я был на все 100 процентов искренен в своих действиях. Как и Фуркад в своих.
- Если бы вернулись в день смешанной эстафеты, прокомментировали все события точно так же?
- Глупо о чем-то жалеть. Я всегда готов отвечать за каждое сказанное слово. Другое дело, что если бы австрийские телевизионщики не переключили картинку на моменте рукопожатия, все было бы по-другому. В результате этих метаний камеры я не сразу понял, что там произошло. Мартен часто повторял, что не хочет стоять с Логиновым на одном пьедестале, и когда вернули картинку - Мартена на нем не было. Легко было предположить, что он решил саботировать награждение. С моей точки зрения, такая работа режиссеров - не спонтанный акт, возможно, они хотели избежать каких-то кривотолков, ведь подобное развитие событий не исключалось. В результате их получилось еще больше.
Не имеет смысла теперь постоянно возвращаться к той ситуации. При этом я не стесняюсь признать, что сожалею о случившемся. Сказал об этом в глаза Мартену. (Владимир ИВАНОВ)
Czechplayer
Кому ты нужен, Вася? Это говорит лишь об уровне российской прессы, если подобные личности, как Губошлёп, являются хэдлайнерами. Им только скандалы подавай.
14:08
MyDOZVON GUBER
До СИХ ПОР непонятна реакция австрийского спецназа, который видя, как на сцену рвётся неадекватный здоровенный мужик с неизвестно какой целью, не "завалил" его или хотя бы не ткнул жабьей физией в пол!!!!!
14:02
Странник-777
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. — Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите! Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. — Что с тобой? На тебе лица нет! — Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О, господи! Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. — Да что такое случилось? Говори толком! — Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас всё известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали! — Что ты? Где? Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату. — Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите! Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. — Читайте! Отец надел очки. — Читайте же! Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать: «29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров.. . — Видите, видите? Дальше! ...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии.. . — Это я с Семеном Петровичем.. . Всё до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте! ...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова.
13:57