Дмитрий Губерниев: "До сих пор странно читать биатлонные новости и видеть, что чуть ли не каждая третья - про меня"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рад, что ему удалось избежать конфликта с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом. Он подчеркнул, что сожалеет о случившемся. Ранее Губерниев назвал 28-летнего спортсмена свиньей.

- Я этого не хотел, - сказал Губерниев. - Считаю, самое большое наше достижение на этом чемпионате - то, что мы заканчиваем его в мирном русле. Хочу сказать огромное спасибо IBU, лично Фуркаду и, конечно же, нашей команде. Все мы прикладывали огромные усилия, чтобы сгладить ситуацию. Да здравствует биатлонная семья! Очень рад, что все мы в нее вернулись.

При этом мне до сих пор странно читать биатлонные новости и видеть, что чуть ли не каждая третья - про меня. Некоторые могут подумать, что это тешит мое самолюбие, но я куда больше мечтаю о победных репортажах. И ни в коем случае не хочу скандальных. Хотя на этом чемпионате, чего кривить душой, я сам приложил к этому руку. Но могу всех заверить: я был на все 100 процентов искренен в своих действиях. Как и Фуркад в своих.

- Если бы вернулись в день смешанной эстафеты, прокомментировали все события точно так же?

- Глупо о чем-то жалеть. Я всегда готов отвечать за каждое сказанное слово. Другое дело, что если бы австрийские телевизионщики не переключили картинку на моменте рукопожатия, все было бы по-другому. В результате этих метаний камеры я не сразу понял, что там произошло. Мартен часто повторял, что не хочет стоять с Логиновым на одном пьедестале, и когда вернули картинку - Мартена на нем не было. Легко было предположить, что он решил саботировать награждение. С моей точки зрения, такая работа режиссеров - не спонтанный акт, возможно, они хотели избежать каких-то кривотолков, ведь подобное развитие событий не исключалось. В результате их получилось еще больше.

Не имеет смысла теперь постоянно возвращаться к той ситуации. При этом я не стесняюсь признать, что сожалею о случившемся. Сказал об этом в глаза Мартену. (Владимир ИВАНОВ)

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