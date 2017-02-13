Для Симона Фуркада чемпионат мира завершен

Тренерский штаб сборной Франции произвел замену в составе мужской команды на чемпионате мира в Хохфильцене. Из состава исключен Симон Фуркад, который неудачно выступил в спринте, заняв 85-е место. Вместо него в команду вызван со сборов Фабьен Клод.

– Учитывая результат Фуркада в спринте и его форму, мы понимали, что он не сможет хорошо выступить в индивидуальной гонке, – цитирует AFP тренера французов Стефана Бутьо. – Он отдохнет два или три дня, после чего возобновит тренировки, чтобы набрать форму на концовку сезона.