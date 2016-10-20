Дарья Виролайнен: "Вся страна обсуждает плачевное состояние женского биатлона"

Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в гонке преследования Дарья Виролайнен в интервью "СЭ" отметила, что именно такие тренеры, как Валерий Медведцев, способны поднять на высочайший уровень российский женский биатлон. 27-летняя спортсменка также подчеркнула, что команде обидно слышать слова болельщиков о том, что биатлонистки ничего не делают на тренировках.

– Почему вы решили работать в этом сезоне в группе Валерия Медведцева? Это ведь ваш выбор?

– Поработать с Медведцевым мне действительно хотелось, хотя вряд ли объясню почему. Сначала ведь речь шла о том, что Медведцев будет руководить всей женской командой, потом выяснилось, что групп будет две. Я оказалась у Валерия Алексеевича и сразу почувствовала, что он него исходит очень позитивная энергия. Возможно, подкупило именно это. Кроме того, мой личный тренер Леонид Мякишев очень верит в то, что если кто и поднимет российский женский биатлон, так это именно такие тренеры, как Медведцев.

– Хотите сказать, что плачевное состояние женского биатлона вы с тренером обсуждали?

– Так вся страна его обсуждает, не только мы. Просто бывает обидно слышать от болельщиков, что мы занимаем чьи-то места, ничего не делаем на тренировках, что из-за этого нет результата. На самом деле мы много работаем. Очень. А результата почему-то нет. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)