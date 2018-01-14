Дарья Виролайнен: "Не могла догнать ближайших соперниц. Шла своим темпом"

Россиянка Дарья Виролайнен, которая финишировала 26-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, подчеркнула, что в сегодняшней гонке у нее было нормальное самочувствие.

– Я видела свои промахи, – приводит официальный сайт СБР слова Виролайнен. – Наверное, торопилась

Я шла сегодня одна, ближайшие соперницы были далеко. Я их просто не могла догнать, поэтому шла в своем ритме. Не старалась никого догонять. Уже на предпоследнем кругу я видела девчонок и могла к ним немного подвинуться. Наверное, немного посуетилась. Но в принципе шла сегодня своим темпом, достаточно нормальное было самочувствие. Лыжи работали очень хорошо.

С нетерпением жду этапа в Антерсельве. Обычно я хорошо бегаю в горах.

Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая