17:59 | Биатлон

Дарья Виролайнен: "Не могла догнать ближайших соперниц. Шла своим темпом"

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Россиянка Дарья Виролайнен, которая финишировала 26-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, подчеркнула, что в сегодняшней гонке у нее было нормальное самочувствие.

– Я видела свои промахи, – приводит официальный сайт СБР слова Виролайнен. – Наверное, торопилась

Я шла сегодня одна, ближайшие соперницы были далеко. Я их просто не могла догнать, поэтому шла в своем ритме. Не старалась никого догонять. Уже на предпоследнем кругу я видела девчонок и могла к ним немного подвинуться. Наверное, немного посуетилась. Но в принципе шла сегодня своим темпом, достаточно нормальное было самочувствие. Лыжи работали очень хорошо.

С нетерпением жду этапа в Антерсельве. Обычно я хорошо бегаю в горах.

Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/59001/​

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Florida9

Донное дно всегда в сборной

19:36

ksuxa

А как мамаша в Матч ТВ кинулась защищать дочу.. Чуть за Дашины промахи не набросилась на ведущую.. Так она там себя ведет и с Кравцовым и тренерами. Проще взять эту мазилу на ОИ, чем связываться с Анфисой-хабалкой!! Одна надежда, что Даша после ОИ нас все-таки покинет и поедет воспитывать ребенка.. Если мама ей разрешит!

19:17

ВеликийПашаБуре

...... – Наверное, торопилась.......... Наверное, немного посуетилась..........

19:08

ALEKS49

Молодец, прогулка на лыжах за госсчет - очень полезная процедура. Еще бы соперницы твоим темпом ходили. А то бегут куда-то как угорелые.

19:03

rusfed 2.0

Главное - честно )

18:54

alex160554

ДАРЬЯ ВИРОЛАЙНЕН: "НЕ МОГЛА ДОГНАТЬ БЛИЖАЙШИХ СОПЕРНИЦ.Не старалась никого догонять." И правильно делала - зачем надрываться!

18:23

Доктор со стажем

В ААнтерсельве мельдоний в горах подействует - и всех порвём!

18:16

NOVZODUM NAMREBUG

Воооооооооооооооооооооооот.................. Бери теперь маман под ручку и ВАЛИТЕ ПАРОЙ "" своим темпом "" куда--нибудь подальше от биатлона!!!!

18:15

Serenky25

Молодца! Хороший уровень, но вот соперники маму не слушают и мешают.

18:14

Serenky25

АНФИСА РЕЗЦОВА: "ВИРОЛАЙНЕН ПОДХОДИТ К СВОЕМУ УРОВНЮ, НЕ НАДО ЕЙ МЕШАТЬ"

18:13

Братчанин

Я ещё таких тупиц не видел!

18:10