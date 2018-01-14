Дарья Виролайнен: "Не могла догнать ближайших соперниц. Шла своим темпом"

Россиянка Дарья Виролайнен, которая финишировала 26-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, подчеркнула, что в сегодняшней гонке у нее было нормальное самочувствие.
– Я видела свои промахи, – приводит официальный сайт СБР слова Виролайнен. – Наверное, торопилась
Я шла сегодня одна, ближайшие соперницы были далеко. Я их просто не могла догнать, поэтому шла в своем ритме. Не старалась никого догонять. Уже на предпоследнем кругу я видела девчонок и могла к ним немного подвинуться. Наверное, немного посуетилась. Но в принципе шла сегодня своим темпом, достаточно нормальное было самочувствие. Лыжи работали очень хорошо.
С нетерпением жду этапа в Антерсельве. Обычно я хорошо бегаю в горах.
Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая
Florida9
Донное дно всегда в сборной
19:36
ksuxa
А как мамаша в Матч ТВ кинулась защищать дочу.. Чуть за Дашины промахи не набросилась на ведущую.. Так она там себя ведет и с Кравцовым и тренерами. Проще взять эту мазилу на ОИ, чем связываться с Анфисой-хабалкой!! Одна надежда, что Даша после ОИ нас все-таки покинет и поедет воспитывать ребенка.. Если мама ей разрешит!
19:17
ВеликийПашаБуре
...... – Наверное, торопилась.......... Наверное, немного посуетилась..........
19:08
ALEKS49
Молодец, прогулка на лыжах за госсчет - очень полезная процедура. Еще бы соперницы твоим темпом ходили. А то бегут куда-то как угорелые.
19:03
rusfed 2.0
Главное - честно )
18:54
alex160554
ДАРЬЯ ВИРОЛАЙНЕН: "НЕ МОГЛА ДОГНАТЬ БЛИЖАЙШИХ СОПЕРНИЦ.Не старалась никого догонять." И правильно делала - зачем надрываться!
18:23
Доктор со стажем
В ААнтерсельве мельдоний в горах подействует - и всех порвём!
18:16
NOVZODUM NAMREBUG
Воооооооооооооооооооооооот.................. Бери теперь маман под ручку и ВАЛИТЕ ПАРОЙ "" своим темпом "" куда--нибудь подальше от биатлона!!!!
18:15
Serenky25
Молодца! Хороший уровень, но вот соперники маму не слушают и мешают.
18:14
Serenky25
АНФИСА РЕЗЦОВА: "ВИРОЛАЙНЕН ПОДХОДИТ К СВОЕМУ УРОВНЮ, НЕ НАДО ЕЙ МЕШАТЬ"
18:13
Братчанин
Я ещё таких тупиц не видел!
18:10