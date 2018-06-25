Дарья Домрачева: "Не нашла оптимального решения, которое позволило бы совмещать воспитание ребенка и карьеру"

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева сказала, что ей было нелегко принять решение о завершении карьеры. 31-летняя белорусская спортсменка сказала, что после завершения сезона пыталась совместить воспитание дочери и биатлон.

– Мне достаточно непросто было собраться и пригласить вас сегодня. Я очень долго думала и пришло время расставить все точки над i, – сказала Домрачева во вступительном слове на пресс-конференции. – Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это с профессиональной спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимального решения, которое позволило бы совмещать эти две важных области жизни. Это решение обдуманное и, конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру.

Напомним, в июле 2016 года Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена. В октябре того же года у пары родилась дочь Ксения. Сам Бьорндален объявил об уходе из биатлона в апреле 2018 года. Это было сделано в похожем стиле – на специально созванной пресс-конференции.

В активе Домрачевой помимо трех золотых медалей Сочи-2014 и одной награды высшего достоинства Пхенчхана-2018 есть бронза Ванкувера-2010 и серебро Пхенчхана-2018. На этапах Кубка мира она одержала 34 победы. В 2012 и 2013 годах белорусская спортсменка становилась чемпионкой мира, а в сезоне-2014/15 она выиграла Большой хрустальный глобус.