Дарья Домрачева: "Не думаю о результатах на этапах Кубка мира"

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, вернувшаяся в большой спорт после почти двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка, отметила, что не думает о своих результатах на этапах Кубка мира. По словам белорусской биатлонистки, главное для нее – вновь влиться в соревновательную атмосферу.

– Всей целью этого сезона я для себя обозначила желание влиться во всю эту соревновательную атмосферу, дать организму прочувствовать борьбу, – приводит sputnik.by слова Домрачевой со ссылкой на телеканал "Беларусь 1". – Не думала и не думаю о результатах. Продолжаю работать и отталкиваться от сегодняшнего дня и состояния, делать работу над ошибками и двигаться вперед. Работаем командой и продолжаем поддерживать друг друга.

Напомним, что 6 января Домрачева выступила в сринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе, заняв 37-е место. Затем белорусская спортсменка выходила на старты в Рупольдинге и Антхольце. Ее лучшим результатом было 13-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира. В общем зачете трехкратная олимпийская чемпионка занимает 53-е место, имея в активе 56 очков.



