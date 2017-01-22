Бе выиграл масс-старт, Шипулин – третий

Норвежский биатлонист Йоханесс Бе стал победителем мужского масс-старта в Антерсельве в рамках 6-го этапа Кубка мира. Вторым к финишу пришел француз Кантен Фийон Майе. Замкнул тройку Антон Шипулин, допустивший один промах.

Эмиль Хегле Свендсен с двумя промахами стал четвертым, а Мартен Фуркад с тремя - пятым.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Й. Бе (Норвегия) - 37.04,3 (0 шт. кругов)

2. Фийон Майе (Франция) - отставание 3,7 (1)

3. ШИПУЛИН (Россия) - 21,7 (1)

4. Свендсен (Норвегия) - 25,2 (2)

5. М. Фуркад (Франция) - 29,2 (3)

6. Беатрикс (Франция) - 33,4 (2)…

13. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.19,3 (2)

14. БАБИКОВ (Россия) - 1.23,2 (3)

15. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.25,8 (3)

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