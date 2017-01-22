13:35 22 января | БИАТЛОН

Бе выиграл масс-старт, Шипулин – третий

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Норвежский биатлонист Йоханесс Бе стал победителем мужского масс-старта в Антерсельве в рамках 6-го этапа Кубка мира. Вторым к финишу пришел француз Кантен Фийон Майе. Замкнул тройку Антон Шипулин, допустивший один промах. 

Эмиль Хегле Свендсен с двумя промахами стал четвертым, а Мартен Фуркад с тремя - пятым.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Й. Бе (Норвегия) - 37.04,3 (0 шт. кругов)

2. Фийон Майе (Франция) - отставание 3,7 (1)

3. ШИПУЛИН (Россия) - 21,7 (1)

4. Свендсен (Норвегия) - 25,2 (2)

5. М. Фуркад (Франция) - 29,2 (3)

6. Беатрикс (Франция) - 33,4 (2)…

13. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.19,3 (2)

14. БАБИКОВ (Россия) - 1.23,2 (3)

15. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.25,8 (3)

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (28)
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кубань чемпион

Бэн Джойс Поигрался Антошка-днарь в биатлон, и харе. На очереди ЧМ, где между собой будут соревноваться настоящие, умеющие побеждать мужики )) 14:38 _______________________________ Верим, в основном из Латвии. Ты же свои четыре банки шпротов из наследства доставшегося от деда продашь и спонсируешь сборную Прибалтики.

16:03 22 января

Бэн Джойс

Поигрался Антошка-днарь в биатлон, и харе. На очереди ЧМ, где между собой будут соревноваться настоящие, умеющие побеждать мужики ))

14:38 22 января

RW.irk

Эх, повезло сборной мразеков, что МС в зачёт кубка наций не идёт. А то опять их украинцы уделали под орех))

14:18 22 января

RW.irk

ALEKS49 shpasic Ты математик общую таблицу посмотри КМ. Где твой неврастенник Шипулин и где Фуркад. ========== Где-где?! Рядышком, друг за дружкой идут))))

14:16 22 января

Catarzina

Ж.естафета :: сегодня за чехию корова не бежит плюс у норгов слабый состав , россия метит в призы ,прогноз 3-5 места ,франса и алмания сегодня могут победить

14:08 22 января

ALEKS49

shpasic Ты математик общую таблицу посмотри КМ. Где твой неврастенник Шипулин и где Фуркад.

14:08 22 января

Don Miguel

Малышку вчерась облили помоями по самые эти самые, а Фийона во франциях, за косяки, никто пальцем не тронул. Вот и результат. Спортсмены больше переживают, и стараются исправить свои ошибки, когда их... понимают. А не льют помои.

14:02 22 января

кубань чемпион

А сегодня, "порцов с допингом" поменьше. Стекломоя перепили вчера с горя)))) Один Чмоик уже похмелится успел.

14:00 22 января

кубань чемпион

Антон. Отлично! На классе по самочуствию! Ждем ЧМ!!!

13:58 22 января

SSNA7

Ахах, Айртон, ты сделал мой день...Я тебе 30 стран сейчас без медалей на ЧМ накидаю во главе с твоими владельцами)))

13:57 22 января

CanagliaVova

Чмошка, как так? Пиндосы его регулярно бьют!

13:53 22 января

Catarzina

slim taller у йоханнеса нет стабильности бегает хорошо а дуло розовай винтовки мечется туды суды в этом отношении у лузерка свендсена больше шансов взят медали для норвеч

13:53 22 января

Айртон

Ну рекорд русских 0 медалей на ЧМ побить уже никто не сможет.)) Рекорд вечный!))

13:49 22 января

SSNA7

Айртон, ты уже у Антошки промах относительно Бё вычитал, или в этот раз у тебя другая математика? Лишь бы за кого, только не за Антошку))) Скоро за китайцев топить будешь...)))

13:49 22 января

SSNA7

Перекличка троллей окончена!

13:48 22 января

slager

чепушило,мечешься с одной ветки на другую))))))))))))))))))))))) бедолага)))))))))))))))))

13:46 22 января

Slim Taller

На чемпионате мира Иоханнес будет основным конкурентом Фуркада.Допинговые будут бороться за десятку.

13:45 22 января

Айртон

Губер всю гонку ныл, что Норвегия не может ничего выиграть.)) Ахахах.)) Спасибо, Димуля!))

13:44 22 января

Catarzina

качественная гонка,французы командно хорошо выступили а вот шемп уже не показывает свежести даже 4 место не удержал , а тройка россиян поддала жару американцу бейли

13:43 22 января

Contr

Завоняло...а, это Чмока высказался...

13:42 22 января

shpasic

зато какие шансы у Фуркада были - уууух!

13:42 22 января

CanagliaVova

Всей тройке чмоки-чмоки от Чмоки

13:41 22 января

Айртон

Браво, Йоханесс!)) Браво, Норвегия!)) Без шансов для Антошки.))

13:41 22 января

rusfed 2.0

Шипулин стабильно хорош. С хорошими шансами на ЧМ

13:40 22 января

Проба положительна

Шипулин снова усмирил Фуркада)?

13:40 22 января

FINIX

Чмока, голос! ©

13:40 22 января

shpasic

не зря Мартен и Оле-Эйнар не бежали эстафету - сэкономили сил для попадания в десятку!))

13:39 22 января

shpasic

Фуркад ещё немножко увеличил отрыв от второго места, где-то на минус десять очков))

13:38 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ