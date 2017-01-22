Бе выиграл масс-старт, Шипулин – третий

Норвежский биатлонист Йоханесс Бе стал победителем мужского масс-старта в Антерсельве в рамках 6-го этапа Кубка мира. Вторым к финишу пришел француз Кантен Фийон Майе. Замкнул тройку Антон Шипулин, допустивший один промах.
Эмиль Хегле Свендсен с двумя промахами стал четвертым, а Мартен Фуркад с тремя - пятым.
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Й. Бе (Норвегия) - 37.04,3 (0 шт. кругов)
2. Фийон Майе (Франция) - отставание 3,7 (1)
3. ШИПУЛИН (Россия) - 21,7 (1)
4. Свендсен (Норвегия) - 25,2 (2)
5. М. Фуркад (Франция) - 29,2 (3)
6. Беатрикс (Франция) - 33,4 (2)…
13. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.19,3 (2)
14. БАБИКОВ (Россия) - 1.23,2 (3)
15. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.25,8 (3)
кубань чемпион
Бэн Джойс Поигрался Антошка-днарь в биатлон, и харе. На очереди ЧМ, где между собой будут соревноваться настоящие, умеющие побеждать мужики )) 14:38 _______________________________ Верим, в основном из Латвии. Ты же свои четыре банки шпротов из наследства доставшегося от деда продашь и спонсируешь сборную Прибалтики.
16:03 22 января
Бэн Джойс
Поигрался Антошка-днарь в биатлон, и харе. На очереди ЧМ, где между собой будут соревноваться настоящие, умеющие побеждать мужики ))
14:38 22 января
RW.irk
Эх, повезло сборной мразеков, что МС в зачёт кубка наций не идёт. А то опять их украинцы уделали под орех))
14:18 22 января
RW.irk
ALEKS49 shpasic Ты математик общую таблицу посмотри КМ. Где твой неврастенник Шипулин и где Фуркад. ========== Где-где?! Рядышком, друг за дружкой идут))))
14:16 22 января
Catarzina
Ж.естафета :: сегодня за чехию корова не бежит плюс у норгов слабый состав , россия метит в призы ,прогноз 3-5 места ,франса и алмания сегодня могут победить
14:08 22 января
ALEKS49
shpasic Ты математик общую таблицу посмотри КМ. Где твой неврастенник Шипулин и где Фуркад.
14:08 22 января
Don Miguel
Малышку вчерась облили помоями по самые эти самые, а Фийона во франциях, за косяки, никто пальцем не тронул. Вот и результат. Спортсмены больше переживают, и стараются исправить свои ошибки, когда их... понимают. А не льют помои.
14:02 22 января
кубань чемпион
А сегодня, "порцов с допингом" поменьше. Стекломоя перепили вчера с горя)))) Один Чмоик уже похмелится успел.
14:00 22 января
кубань чемпион
Антон. Отлично! На классе по самочуствию! Ждем ЧМ!!!
13:58 22 января
SSNA7
Ахах, Айртон, ты сделал мой день...Я тебе 30 стран сейчас без медалей на ЧМ накидаю во главе с твоими владельцами)))
13:57 22 января
CanagliaVova
Чмошка, как так? Пиндосы его регулярно бьют!
13:53 22 января
Catarzina
slim taller у йоханнеса нет стабильности бегает хорошо а дуло розовай винтовки мечется туды суды в этом отношении у лузерка свендсена больше шансов взят медали для норвеч
13:53 22 января
Айртон
Ну рекорд русских 0 медалей на ЧМ побить уже никто не сможет.)) Рекорд вечный!))
13:49 22 января
SSNA7
Айртон, ты уже у Антошки промах относительно Бё вычитал, или в этот раз у тебя другая математика? Лишь бы за кого, только не за Антошку))) Скоро за китайцев топить будешь...)))
13:49 22 января
SSNA7
Перекличка троллей окончена!
13:48 22 января
slager
чепушило,мечешься с одной ветки на другую))))))))))))))))))))))) бедолага)))))))))))))))))
13:46 22 января
Slim Taller
На чемпионате мира Иоханнес будет основным конкурентом Фуркада.Допинговые будут бороться за десятку.
13:45 22 января
Айртон
Губер всю гонку ныл, что Норвегия не может ничего выиграть.)) Ахахах.)) Спасибо, Димуля!))
13:44 22 января
Catarzina
качественная гонка,французы командно хорошо выступили а вот шемп уже не показывает свежести даже 4 место не удержал , а тройка россиян поддала жару американцу бейли
13:43 22 января
Contr
Завоняло...а, это Чмока высказался...
13:42 22 января
shpasic
зато какие шансы у Фуркада были - уууух!
13:42 22 января
CanagliaVova
Всей тройке чмоки-чмоки от Чмоки
13:41 22 января
Айртон
Браво, Йоханесс!)) Браво, Норвегия!)) Без шансов для Антошки.))
13:41 22 января
rusfed 2.0
Шипулин стабильно хорош. С хорошими шансами на ЧМ
13:40 22 января
Проба положительна
Шипулин снова усмирил Фуркада)?
13:40 22 января
FINIX
Чмока, голос! ©
13:40 22 января
shpasic
не зря Мартен и Оле-Эйнар не бежали эстафету - сэкономили сил для попадания в десятку!))
13:39 22 января
shpasic
Фуркад ещё немножко увеличил отрыв от второго места, где-то на минус десять очков))
13:38 22 января