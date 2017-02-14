19:08 | БИАТЛОН

Барбора Томешова: "Россия не заслуживает доверия"

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Что будет, если Габриэла КОУКАЛОВА пересечься на церемонии награждения с Ириной Старых?Россия ищет врагов. Чехи вместо Фуркада

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова отметила, что не может доверять российским спортсменам после допинговых скандалов. Она подчеркнула, что сейчас чешские спортсмены, высказавшиеся против допинга, получают угрозы.

– Какие сообщения они получают? Это не для прессы слова. Нас называют русофобами, – цитирует iDNES Томешову. – Это сложная ситуация. Я считаю российских спортсменов жертвами системы. Мы точно не знаем, как это работает. Я не читала доклад Ричарда Макларена.

В России они как боги, иконы, герои. Когда кто-то их затрагивает, он становится врагом. Я не верю русским. Страна, которая имеет так много спортсменов, применявших допинг, которая их оправдывает, не заслуживает доверия, как мне кажется.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

shpasic а сейчас у Пьера Вудмана наверно снимается))) так все чешки делают)))

19:33

shpasic

бывшая чешская? а сейчас чья?

19:32

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Весёлый© нет чувак ты просто состоишь в секте свидетелей Безвиза))) а как известно любая секта плохо влияет на работу извилин)))

19:32

regiment

кто это вообще?

19:32

Весёлый©

"Я не верю русским." ___ Уже столько времени об этом твержу. Может, я тоже чех?

19:21

xxx5

Ну это то кто такая ???

19:21

saber1

Вот овца нашлась.

19:18

rusfed 2.0

Аргументация какая-то до боли родная )) Типа всяких Ярошенко и Редькиных. "Доклад не читала, но русских осуждаю"

19:18

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