Барбора Томешова: "Россия не заслуживает доверия"

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова отметила, что не может доверять российским спортсменам после допинговых скандалов. Она подчеркнула, что сейчас чешские спортсмены, высказавшиеся против допинга, получают угрозы.

– Какие сообщения они получают? Это не для прессы слова. Нас называют русофобами, – цитирует iDNES Томешову. – Это сложная ситуация. Я считаю российских спортсменов жертвами системы. Мы точно не знаем, как это работает. Я не читала доклад Ричарда Макларена.

В России они как боги, иконы, герои. Когда кто-то их затрагивает, он становится врагом. Я не верю русским. Страна, которая имеет так много спортсменов, применявших допинг, которая их оправдывает, не заслуживает доверия, как мне кажется.