Барбора Томешова: "Россия не заслуживает доверия"

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова отметила, что не может доверять российским спортсменам после допинговых скандалов. Она подчеркнула, что сейчас чешские спортсмены, высказавшиеся против допинга, получают угрозы.
– Какие сообщения они получают? Это не для прессы слова. Нас называют русофобами, – цитирует iDNES Томешову. – Это сложная ситуация. Я считаю российских спортсменов жертвами системы. Мы точно не знаем, как это работает. Я не читала доклад Ричарда Макларена.
В России они как боги, иконы, герои. Когда кто-то их затрагивает, он становится врагом. Я не верю русским. Страна, которая имеет так много спортсменов, применявших допинг, которая их оправдывает, не заслуживает доверия, как мне кажется.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
shpasic а сейчас у Пьера Вудмана наверно снимается))) так все чешки делают)))
19:33
shpasic
бывшая чешская? а сейчас чья?
19:32
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Весёлый© нет чувак ты просто состоишь в секте свидетелей Безвиза))) а как известно любая секта плохо влияет на работу извилин)))
19:32
regiment
кто это вообще?
19:32
Весёлый©
"Я не верю русским." ___ Уже столько времени об этом твержу. Может, я тоже чех?
19:21
xxx5
Ну это то кто такая ???
19:21
saber1
Вот овца нашлась.
19:18
rusfed 2.0
Аргументация какая-то до боли родная )) Типа всяких Ярошенко и Редькиных. "Доклад не читала, но русских осуждаю"
19:18