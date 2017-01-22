Антон Шипулин: "Зацепиться за Фуркада? Это могло выйти мне боком"

Российский биатлонист Антон Шипулин, который занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира, подчеркнул, что в этой гонке Мартен Фуркад был намного сильнее его в работе ногами, передает из Антерсельвы спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Спортсмен предположил, что на его выступлении могла сказаться бессонная ночь.

- На одном из кругов вы пропустили Мартена Фуркада вперед. Сделали это из тактических соображений или не выдерживали предложенного им темпа? - вопрос Шипулину.

- Было, как я сказал, очень тяжело бежать. Наверное, я мог бы зацепиться за Фуркада и какое-то время продержаться за ним, но это вполне могло выйти мне боком на стрельбе. Это был бы слишком большой и неоправданный риск. Могу сказать одно: ходом Фуркад был сегодня намного сильнее меня.

- Тяжело бежать было потому, что не успели восстановиться?

- Даже не знаю, в чем заключалась причина. Возможно, сказалась бессонная ночь - после собрания долго не мог уснуть, разные мысли в голове крутились. Может быть, таким образом, проявилась акклиматизация - все негативные проявления пришлись именно на сегодняшний день. Но то, что гонка будет невероятно тяжелой, что придется преодолевать себя и выцарапывать каждый выстрел, я понял уже на утренней разминке.

- Может быть, не стоило пропускать эстафету?

- Я думал об этом. Но что сейчас рассуждать? В конце концов, это было наше с тренером общее решение. У меня есть еще одна медаль - значит, мы все сделали правильно.

Бе выиграл масс-старт, Шипулин – третий